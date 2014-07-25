Падіння ВВП України за підсумками півріччя становило 3%, інфляція – 11,6%

Спад ВВП України у першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед засіданням Кабінету міністрів 25 липня повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта.

«У першому півріччі, за нашими, підкреслю, розрахунками, падіння ВВП становитиме близько 3%. До кінця року наш прогноз - зниження ВВП на 6%, інфляція – 19%», - сказав він.

При цьому він відзначив, що у січні-червні 2014 року інфляція становила 11,6%. Багато в чому на ситуацію вплинула девальвація гривні, конфлікт на сході і торгові обмеження з боку РФ.

«За січень-червень ціни на споживчому ринку зросли на 11,6%. Це високий показник. Напевно, найбільший показник за останні роки. Офіційний курс гривні девальвував на більш ніж 47%. Це дуже серйозний вплив на зростання цін», - сказав Максюта.

Він відзначив, що за підсумками першого півріччя майже всі види економічної діяльності показали негативну динаміку. Зокрема, сільське господарство – «мінус» 3,9% за рахунок падіння виробництва у галузі рослинництва на 23%. Промисловість - «мінус» 4,7%. «Тут основними чинниками стали ситуація у східних областях і зовнішньоторговельні обмеження, пов'язані з політичними процесами, а також ситуація на основних наших експортних ринках. Мається на увазі, в першу чергу, зниження цін на метали і добрива», - прокоментував Максюта.

Падіння у машинобудуванні, за словами Максюти, становило 8,9%, падіння в оптовій торгівлі – «мінус» 10,5%. «Фактично єдиним чинником економічної активності залишається внутрішній попит, але його позитивний ефект зменшується від місяця до місяця у зв'язку зі зменшенням споживчих можливостей населення. Оборот роздрібної торгівлі зріс на 0,8%. Середньомісячна зарплата штатних працівників реально зросла в січні-травні на 0,7%. Ключовою причиною такої ситуації ми розглядаємо в першу чергу військовий конфлікт на сході», - пояснив чиновник.

Він також прокоментував ситуацію у сфері зовнішньої торгівлі. «Недостатньо прийнятна кон'юнктура, в першу чергу, по чорних металах. По 8 регіонах світу ми фіксуємо зниження цін на метали і добрива. Нетарифні бар'єри з боку Росії проти українських товарів також стали серйозним чинником. Ми відзначаємо скорочення експорту товарів до РФ за 5 місяців майже на 24%. У цілому, ми маємо тенденцію скорочення експорту до СНД і збільшення експорту до країн ЄС», - сказав Максюта. При цьому він відзначив, що у цілому експорт у січні-травні зменшився на 8,4%, імпорт скоротився удвічі вищими темпами – на 16,2%. «Це поліпшило наш зовнішньоторговельних баланс і загальний стан поточного рахунку. За підсумками січня-травня відзначається скорочення негативного сальдо торгівлі товару і послугами до 1,4 млрд дол. проти 4,8 млрд дол. порівняно з відповідним періодом 2013 року», - сказав Максюта.

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Як повідомляв УНІАН, діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% за інфляції 12-14%, дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн, або 43,6% ВВП. Уряд очікує у 2014 році падіння ВВП на 6-6,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на рівні 6,5%. Світовий банк прогнозує спад економіки України у 2014 році на 5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і очікує на ознаки стагнації в економіці країни у 2015 році, при цьому, на думку ЄБРР, економіка України вистоїть.