Ліміти щодо переказу електронних грошей набули чинності

«Сьогодні, 25 липня, набула чинності постанова Правління Національного банку України № 378 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима", - йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Згідно із документом, користувачі-фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам-фізичним особам із використанням передоплатних карт у сумі до 500 грн на день і не більш як 4 тис. грн упродовж одного місяця.

Крім цього, постановою передбачається, що максимальна сума готівки, яку фізособа може одержати в обмін на електронні гроші з використанням передоплатної карти, становить 500 грн на день, і 4 тис. грн на місяць.

Постановою також встановлюється, що максимальна сума електронних грошей, яку користувачі мають право використовувати для здійснення розрахунків за допомогою електронних пристроїв, становить 35 тис. грн на рік.

Регулятор зазначає, що своєю постановою привів порядок здійснення операцій з електронними грошима у відповідність з вимогами вітчизняного законодавства і нормами Європейського Союзу.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, які відповідають вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрідержавних і міжнародних платіжних систем. До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам положення НБУ, увійшли системи: Юністрім, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, Юніон Кард, Анелік, Золота Корона, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Міжнародні Грошові Перекази ЛІДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Бліц", IntelExpress, ХАЗРИ, China UnionPay.

Відповідно до чинного законодавства України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати банки України, національний оператор поштового зв'язку і небанківські фінансові установи, які одержали ліцензію Нацкомфінпослуг на здійснення грошових переказів. Укладені договори необхідно реєструвати до початку надання послуг у порядку, встановленому Національним банком України.