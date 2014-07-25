Рада відмовилася повернутися до законопроектів Кабміну щодо наповнення бюджету

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а), та законопроект про внесення змін до деяких законів щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

Як передає кореспондент УНІАН, за включення законопроекту № 4309а проголосували 185 народних депутатів, а за законопроект № 4116а - лише 124.

Після цього голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив: “На превеликий жаль, ми не підтримали пропозиції президента”.

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Після цього Турчинов оголосив перерву в пленарному засіданні на півгодини.