Депутатам у вівторок знову запропонують проголосувати за законопроекти Кабміну

Законопроекти про внесення змін у закон України про державний бюджет, а також про внесення змін до Податкового кодексу можуть бути повторно внесені до парламенту у вівторок, 29 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Олександр Данилюк.

«Президент звернувся до ВРУ, аби у вівторок знову розглянути законопроекти щодо бюджету, змін у Податковий кодекс - це законопроекти, які потрібні зараз країні і є вимогами МВФ», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада України провалила голосування за включення до порядку денного свого вечірнього засідання змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення надходжень до державного бюджету.

За ухвалення рішення проголосували лише 206 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Сьогодні депутати відмовилися повернутися до цих законопроектів.