Ряд загальнодержавних податків можуть віддати місцевим бюджетам

Міністерство фінансів розробило низку пропозицій із внесення змін до бюджетного і податкового законодавства у частині децентралізації фінансів для зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, повідомляється на сайті міністерства.

«Підвищення фінансової самостійності місцевих органів влади забезпечуватиметься шляхом закріплення за місцевими бюджетами стабільних дохідних джерел, зокрема за рахунок перерозподілу окремих загальнодержавних податків і зборів», - йдеться у повідомленні.

Паралельно Мінфін пропонує розширити повноваження місцевих органів влади із фінансування витрат за рахунок передачі на фінансування місцевих бюджетів низки державних установ галузей бюджетної сфери і окремих централізованих витрат.

Крім цього, Мінфін пропонує радикальні зміни у трансфертній політиці. Зокрема, планується надавати місцевим бюджетам такий новий вигляд трансфертів, як медичні і освітні субвенції.

«Упровадження нової моделі міжбюджетних відносин не передбачає втрат місцевих бюджетів, а сприятиме розширенню прав органів місцевого самоврядування і оптимальному розподілу витратних повноважень», - наголошується в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, бюджетні новації були попередньо схвалені на нараді у прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за участі віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, керівників галузевих міністерств, представників Адміністрації президента, парламентського бюджетного комітету і Асоціації міст України. На даний час здійснюється обробка і узгодження пропозицій із зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

Також повідомляється, що механізм реалізації нової моделі здійснюватиметься в межах зведеного бюджету країни. Упровадження запропонованих новацій потребує внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів України, низки галузевих законів і підзаконних нормативно-правових актів.

Як повідомляв УНІАН, реформа місцевого самоврядування почалася в березні 2014 року, коли в уряді була представлена концепція змін щодо децентралізації влади і розширення повноважень місцевого самоврядування.

У рамках реформи регіонам буде надано більше можливостей ухвалювати рішення на місцевому рівні, управляти охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою тощо.

Планується сформувати пакет інструментів фінансового характеру, які дозволять регіонам заробляти гроші, і частину з них залишати на місцях.