Долар на міжбанку злетів до 11,95 грн

У п'ятницю, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7500/11,8400, на 12:00 ціни зросли до 11,8400/11,9000. На закриття торгів цінові рівні досягли значень 11,9000/11,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,8190/15,9425, на 12:00 ціни пішли вгору до 15,9190/16,0040. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH склали 15,9985/16,0700.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3352/0,3378, на 12:00 ціни піднялися до 0,3372/0,3393. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3372/0,3396.