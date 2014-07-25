У Кабміні обіцяють профінансувати армію незалежно від результатів голосування в Раді
Якщо Верховна Рада не ухвалить зміни до бюджету, "я підпишу документи порушуючи законодавство, але забезпечу фінансування армії", заявив заступник міністра фінансів Матвійчук.
Міністерство фінансів України обіцяє продовжувати безперебійне фінансування армії, незалежно від ухвалення Верховною Радою змін до держбюджету й податкового законодавства, про що повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
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«Повірте, що це не емоції були. Ми ще не використали 5 млрд грн із резерву, як я говорив, але під них проведено тендери, це вже цільові кошти. А нам у серпні треба купувати пальне... це була не емоція, а переживання за кінцевий результат », - сказав Матвійчук, відповідаючи на запитання, чи дійсно в казні немає коштів для фінансування армії, про що вчора заявив у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, чи це були емоції.
Заступник міністра нагадав, що уряд подав до Верховної Ради проект змін до податкового законодавства і держбюджету. «Ми сподіваємося, що Верховна Рада прийме ці зміни. Або якщо навіть не прийме, я підпишу документи порушуючи законодавство, але забезпечу фінансування армії», - наголосив він.