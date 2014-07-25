У Кабміні обіцяють профінансувати армію незалежно від результатів голосування в Раді

Міністерство фінансів України обіцяє продовжувати безперебійне фінансування армії, незалежно від ухвалення Верховною Радою змін до держбюджету й податкового законодавства, про що повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

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«Повірте, що це не емоції були. Ми ще не використали 5 млрд грн із резерву, як я говорив, але під них проведено тендери, це вже цільові кошти. А нам у серпні треба купувати пальне... це була не емоція, а переживання за кінцевий результат », - сказав Матвійчук, відповідаючи на запитання, чи дійсно в казні немає коштів для фінансування армії, про що вчора заявив у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, чи це були емоції.

Заступник міністра нагадав, що уряд подав до Верховної Ради проект змін до податкового законодавства і держбюджету. «Ми сподіваємося, що Верховна Рада прийме ці зміни. Або якщо навіть не прийме, я підпишу документи порушуючи законодавство, але забезпечу фінансування армії», - наголосив він.