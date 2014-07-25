В Україні можуть ввести «військовий» податок у розмірі 1,5% зарплати

Міністерство фінансів України допускає введення військового податку в розмірі 1,5% заробітної плати найманого робітника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Він зазначив, що міністерство має ресурси для фінансування додаткових витрат на оборону, і серед додаткових джерел коштів розглядаються: скорочення видатків на утримання органів влади і введення спеціального «військового» податку.

«Ми погодилися з пропозиціями народних депутатів про те, щоб упровадити такий спеціальний, можна сказати, «військовий» податок у розмірі 1,5% від зарплати до кінця року», - сказав він.

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За словами Матвійчука, такий крок дозволить акумулювати 2,9 млрд грн, що стане одним із заходів для забезпечення фінансування оборони, а сплачувати податок будуть всі наймані робітники. «І ви сплачуватимете цей податок», - додав він.