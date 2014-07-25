У Кабміні очікують, що курс гривні залишиться на тому ж рівні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не чекає на різке зниження курсу гривні та розраховує, що черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду стабілізує ситуацію на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Кабінету міністрів 25 липня повідомив журналістам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта.

«Щодо курсу гривні, взагалі це сфера Національного банку, і нам здається, що девальваційні очікування були сформовані попередньою ситуацією на валютному ринку», - сказав він.

«Курс серйозно знижуватися не буде, залишиться на тому самому рівні. Ми сподіваємося, що все буде добре з МВФ, ми одержимо ще один транш, і це стабілізує ситуацію», - додав Максюта.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Максюта заявив, що за підсумками першого півріччя 2014 року девальвація гривні становила понад 47%, що істотно вплинуло на зростання інфляції.

У п'ятницю, 25 липня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися у купівлі на 6 копійок, у продажу – на 5 копійок і встановилися на рівні 11,9000/11,9500 грн/дол. проти 11,8400/11,9000 грн/дол. станом на 12:00.