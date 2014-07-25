Посилення АТО вимагатиме збільшення її фінансування удвічі - Мінфін

Про це повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

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«У змінах до держбюджету, які подані до Верховної Ради і які, на жаль, вчора не були розглянуті, передбачено додаткове виділення коштів у сумі 9,1 млрд грн. Цей обсяг витрат визначено, виходячи з проведення антитерористичної операції в тому масштабі, в якому вона зараз проходить. Якщо, не дай Боже, якісь більш широкомасштабні військові дії – цю цифру необхідно подвоїти», - сказав Матвійчук.

Заступник міністра пояснив, що із запланованих 9,1 млрд грн 8 млрд грн передбачається використовувати безпосередньо на проведення АТО, а 1,1 млрд грн – на підготовку до зимового періоду, якщо операція затягнеться. «Крім того, у цих розрахунках вже закладено підвищені розміри виплат винагороди військовим. За рішенням уряду така винагорода підвищена з 1 травня на 100%», - відзначив він.

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За словами Матвійчука, на 21 липня з виділених коштів використано 2,3 млрд грн, тоді як 5 млрд грн ще не освоєно у зв'язку зі складною процедурою проведення тендерів, але ці кошти вже наперед розподілені і будуть направлені на завершення АТО.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Верховна Рада України провалила голосування за включення до порядку денного змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення надходжень до держбюджету. У результаті голова Верховної Ради Олександр Турчинов не став вносити до порядку денного законопроект про зміни до держбюджету, назвавши це безглуздим без ухвалення змін до податкового законодавства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити надходження до держбюджету за рахунок збільшення податків на користування надрами і скасування низки пільг з ПДВ і податку на прибуток, про що йдеться в законопроекті №4309а.

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Одночасно уряд пропонує парламенту внести зміни до держбюджету України на 2014 рік і збільшити резервний фонд для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях на 16,9 млрд грн.

Законопроекти про внесення змін до держбюджету і податкового законодавства можуть бути повторно внесені до парламенту у вівторок, 29 липня, про що заявив представник президента України у Кабінеті міністрів Олександр Данилюк. За його словами, це законопроекти, які потрібні зараз країні і є вимогами МВФ.