Мінфін: Витрати на оборону в цьому році на 40% перевищать минулорічні
18:26, 25 липня 2014Фінанси
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Загальні витрати на оборону і безпеку держави цього року становитимуть 63,4 млрд грн, що на 40% більше, ніж торік.
REUTERS
Про це повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, передає кореспондент УНІАН.
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«Якщо узяти планові витрати, вже виділені кошти з резервного фонду і кошти в 9,1 млрд грн, які ми передбачили в проекті змін до держбюджету, загальні витрати на оборону і на безпеку держави цього року становитимуть 63,4 млрд грн, що на 18,1 млрд грн більше проти 2013 року, або на 40% більше», - сказав Матвійчук.
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