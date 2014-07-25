Мінфін: Витрати на оборону в цьому році на 40% перевищать минулорічні

Про це повідомив заступник міністра фінансів України Володимир Матвійчук на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, передає кореспондент УНІАН.

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«Якщо узяти планові витрати, вже виділені кошти з резервного фонду і кошти в 9,1 млрд грн, які ми передбачили в проекті змін до держбюджету, загальні витрати на оборону і на безпеку держави цього року становитимуть 63,4 млрд грн, що на 18,1 млрд грн більше проти 2013 року, або на 40% більше», - сказав Матвійчук.