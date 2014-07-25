Голова НБУ Гонтарева в 2013 році задекларувала 3,9 млн гривень доходу

Зокрема, минулого року голова НБУ отримала заробітну плату, інші виплати та винагороди в розмірі 1,018 млн грн, а також дохід від відчуження рухомого й нерухомого майна – 541,8 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 2,285 млн грн, дохід від передачі в оренду майна – 8,05 тис. грн.

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Крім того, згідно з повідомленням, у власності, в оренді або іншому праві користування у Гонтаревої є земельна ділянка загальною площею 900 кв. м, житловий будинок площею 250 кв. м, квартира площею 106 кв. м, легкові автомобілі Infinity FX35 – 2007 року випуску, Porsche Panamera – 2012 року випуску, Porsche Cayenne – 2013 року випуску, куплений за 870,89 тис. грн.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах голови НБУ становила 8,25 млн грн.

Витрати на утримання майна Гонтаревої становили 120 тис. грн, інші витрати - 250 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку України й призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої. Екс-голова Національного банку України Степан Кубів у 2013 році задекларував 1,052 млн грн сукупного доходу.