Дефіцит платіжного балансу України за півроку склав $4,231 млрд

За оперативними даними НБУ, у червні 2014 року сальдо зведеного платіжного балансу знову стало негативним (після вперше з початку року позитивного сальдо в 1 млрд дол. у травні) і становило 735 млн. грн.

У червні дефіцит поточного рахунку скоротився до 424 млн дол. (з урахуванням ціни імпорту газу з Росії для «Нафтогазу» з квітня 2014 року на рівні фактичної ціни за I квартал у 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів) порівняно з дефіцитом у 773 млн. дол. у червні 2013 року. Основною причиною скорочення показника Нацбанк називає тривале скорочення неенергетичного імпорту товарів (у червні на 27,8%) унаслідок девальвації гривні і зниження внутрішнього попиту.

На відміну від попереднього місяця, у червні експорт товарів скоротився на 7,9% у річному вираженні, до 4,5 млрд дол. На скорочення експорту вплинуло скорочення експорту зернових на 23,3%, зумовлене низькими цінами на зерно у поточному році, скорочення експорту машинобудування на 24,2%, хімічної продукції – 18,1%, у результаті зупинки виробництва на великих підприємствах Донецької і Луганської областей у зв'язку із загостренням ситуації в регіоні. При цьому експорт продукції металургії зріс на 5,3% у річному вираженні через збільшення маржі для виробників унаслідок девальвації.

Річні темпи падіння імпорту товарів у червні прискорилися до 17,5% з 4,7% у травні - до 4,9 млрд дол. Окрім девальвації, на скорочення імпорту вплинула низька економічна активність, зменшення недержавного фінансування і погіршення фінансових результатів підприємств на тлі низької кредитної активності. Імпорт продукції машинобудування скоротився на 39,4%, хімічної продукції – на 21%, промислових товарів – на 28,6%

Дефіцит фінансового рахунку у червні становив 660 млн. дол. і був зумовлений погашенням євробондів на 1 млрд дол., випущених у 2012 році. Профіцит капітального рахунку становив 349 млн дол., завдяки одержаній від ЄС макрофінансовій допомозі на 340 млн дол.

Чисте надходження прямих іноземних інвестицій до України у червні становило 214 млн дол., і було практично повністю спрямовано у реальний сектор.

У червні вперше з жовтня 2013 року спостерігалося скорочення готівкової валюти поза банками на 207 млн дол., що зумовлене як сезонними чинниками, так і відродженням довіри до національної валюти.

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У червні Україна провела чергові планові погашення кредиту МВФ на 193 млн дол. Станом на 1 липня обсяг міжнародних резервів знизився до 17,1 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутніх періодів на 2,5 місяця.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України у січні-травні 2014 року зведено з дефіцитом у 3,496 млрд дол. США проти профіциту у 3,262 млрд дол. США роком раніше, у травні 2014 року сальдо зведеного платіжного балансу, без урахування показників тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, вперше з початку року стало позитивним і становило 1 млрд дол. завдяки зовнішньому фінансуванню уряду і низькому дефіциту поточного рахунку.

Зведений платіжний баланс України у 2013 році зведений з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.