Мінекономрозвитку: зростання ВВП України у 2015 році може скласти 2%, інфляція - 9,8%

Міністерство економічного розвитку України розглядає два сценарії розвитку економіки України в 2015 році, і прогнозує незначне зростання економіки на рівні від 0,3% до 2%, а також інфляцію на рівні 8,7-9,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта.

«Є два сценарії, вони передбачають відновлення позитивної динаміки зростання ВВП у 2015 році. Ми розглядаємо два етапи – стабілізація ситуації з втратою економічного зростання, а з наступного року ми передбачаємо економічне зростання, – сказав Максюта. – За обома сценаріями воно невелике. За одним сценарієм це 0,3%, за іншим – 2%. Різниця – в глибині реформ, у ситуації на газовому ринку, в торговій сфері з Росією і ЄС. Передбачається ослаблення інфляції до 8,7% і 9,8% за відповідними сценаріями».

Водночас Максюта зазначив, що навіть найоптимістичніші оцінки не є достатніми для подолання кризових явищ. «На жаль, те зростання, яке я назвав, для нас недостатнє, і воно не дає нам можливості швидко подолати ті явища, які ми переживаємо. Ми шукаємо шляхи прискорення економічного зростання. Ми бачимо їх в тому, щоб створити умови для бізнесу і скорочення бар'єрів для бізнесу, і у пошуках ресурсів для залучення інвесторів і донорів в Україну», – наголосив Максюта.

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Він також повідомив, що Мінекономрозвитку розраховує до кінця року провести донорську конференцію, на якій буде викладений план розвитку України до 2016 року. «Ми розраховуємо, що в поточному році ми зможемо провести інвестиційний-донорську конференцію, на якій ми хотіли б представити бачення розвитку України на 2014 – 2016 роки», – сказав Максюта.

Раніше Максюта повідомив, що в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року спад ВВП становив 3%, інфляція – 11,6%. До кінця року зниження ВВП становитиме 6%, інфляція – 19%. Офіційний курс гривні за вказаний період девальвував більш ніж на 47%.