Голова МЗС Німеччини вимагає негайних санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловився за якнайшвидше запровадження економічних санкцій проти Російської федерації з огляду на політику Москви щодо України.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, яка вийшла в суботу, 26 липня, повідомляє «Німецька хвиля».

«Після смерті майже 300 невинних людей під час падіння літака MH17 і негідних дій мародерської воєнщини на місці катастрофи поведінка Росії не залишає нам іншого вибору», - повідомив міністр.

За словами Штайнмайєра, в Брюсселі сьогодні вже повним ходом іде підготовча робота до "переходу до секторальних заходів" Євросоюзу проти Москви.

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Міністр також нагадав про розширення списку осіб, причетних до подій в Україні, щодо яких ЄС застосував штрафні заходи у вигляді блокування рахунків і заборони в'їзду.

«Ми залишаємося вірними нашому курсу: розумно виписані й у спільному рішенні вжиті заходи Європи з метою підвищення тиску та готовність до серйозних розмов з Росією», - сказав Штайнмайєр в інтерв’ю виданню.