Fitch підтвердило негативний прогноз щодо рейтингів Росії через санкції

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги Росії в іноземній і місцевій валюті на рівні "ВВВ", згадавши про "погіршення ситуації на сході України, яка призвела до загострення відносин РФ із Європейським Союзом та США.

Прогноз зміни рейтингів - негативний, повідомляє Reuters.

У середині липня США, критикуючи Росію за дестабілізацію ситуації на сході України та допомогу сепаратистам, посилили введені проти неї санкції, поширивши їх дію на найбільшу нафтову компанію РФ "Роснефть", другий за величиною виробник газу "Новатек" і третій за величиною банк - "Газпромбанк".

Fitch вважає, що події 17 липня призведуть до розширення санкцій з боку США і ЄС. Того дня на сході України розбився малайзійський авіалайнер, на борту якого перебували близько 300 осіб. Вашингтон вважає, що лайнер був збитий з території, контрольованої проросійськими сепаратистами. У п'ятницю представник Білого дому заявив, що "Путін і росіяни винні в цій трагедії".

Росія відкидає звинувачення на свою адресу.

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"Це чинитиме тиск на приплив капіталу до Росії та здатне призвести до збільшення відтоку капіталу, надавши знижувальний тиск на резерви і зростання", - йдеться в повідомленні Fitch.