Москва незадоволена відмовою ЄБРР фінансувати нові проекти в Росії

Призупинення фінансування нових проектів Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Росії суперечить цілям міжнародних інститутів розвитку. Як йдеться в офіційному повідомленні Мінекономрозвитку (МЕР) РФ, таку думку висловив голова відомства, керуючий від Російської Федерації в ЄБРР, Олексій Улюкаєв у ході зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, пише ИТАР-ТАСС.

У ході зустрічі обговорювалося рішення ради директорів ЄБРР про "тимчасове призупинення" фінансування нових проектів банку в Росії, ініційоване акціонерами банку від ЄС на основі антиросійських санкційних інструкцій Європейської ради.

"Олексій Улюкаєв поставив низку питань щодо легітимності прийнятого рішення і зазначив ризики для банку, пов'язані з його практичною реалізацією. На ці питання російська сторона розраховує отримати однозначні відповіді з боку менеджменту ЄБРР", - йдеться в повідомленні МЕР.

Російська сторона переконана, що "подібні дії носять неконструктивний характер і суперечать цілям міжнародних інститутів розвитку". "Вони можуть завдати серйозної шкоди самому банку, клієнтам, а також довгостроковим інтересам усіх його акціонерів", - заявили в МЕР.

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті запевнив російську сторону, що відповіді на поставлені питання будуть дані найближчии часом.

Читайте такожFitch підтвердило негативний прогноз щодо рейтингів Росії через санкції

Як повідомляв УНІАН, більшість представників ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку, включаючи всі держави - члени ЄС, а також держави, що не входять до ЄС, дали чіткі розпорядження керівництву ЄБРР про неможливість здійснення нових інвестицій у Російську Федерацію найближчим часом.

При цьому ЄБРР обіцяє продовжувати управління портфелем проектів і підтримувати відносини з клієнтами в Росії, а також зберегти присутність у країні.