Долар на міжбанку повернувся до 12 гривень

У понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 11,8500/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,9215/16,1255.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3351/0,3393.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/11,9500.

Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,9985/16,0700.

Рублевий ринок закрився на рівні 0,3372/0,3396.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.