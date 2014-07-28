Долар на міжбанку повернувся до 12 гривень
10:22, 28 липня 2014Фінанси
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Гривня стрімко падає вже два дні поспіль.
Долар знову коштує 12 грн / Фото УНІАН
У понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 11,8500/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,9215/16,1255.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,3351/0,3393.
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/11,9500.
Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,9985/16,0700.
Рублевий ринок закрився на рівні 0,3372/0,3396.
Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.
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