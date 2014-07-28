Гривня очолила рейтинг найбільш недооцінених валют світу - дослідження

Українська гривня очолила рейтинг країн світу з найбільш недооціненою національною валютою, про що свідчать дані індексу «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за липень 2014 року.

Відповідно до індексу, національна валюта України недооцінена на 66,1% щодо долара США і на 67,2% - щодо євро. Передбачувана вартість долара щодо гривні, згідно з даними дослідження, повинна становити 3,96 грн/дол. за діючої вартості 11,69 грн/дол., щодо євро – 5,16 грн/євро за діючої вартості 15,73 грн/євро.

За результатами дослідження, до групи країн, національні валюти яких недооцінені на 50% і вище, крім України, увійшли Індія, Південна Африка, Єгипет, Малайзія, Гонконг та Індонезія.

Російська валюта, за даними дослідження, недооцінена на 46,7% щодо долара і на 48,4% - щодо євро.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з індексом «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за січень 2014 року, Україна потрапила в п'ятірку країн світу з найбільш недооціненою національною валютою.

Big Mac Index розраховується журналом The Economist з 1986 року. Індекс базується на теорії паритету купівельної спроможності і використовує як еталонну величину вартість гамбургера в ресторанах мережі швидкого харчування McDonald's в різних країнах світу. За основу береться ціна "Біг Маку" в США, і якщо в якійсь країні він дешевший, то валюта цієї країни вважається недооціненою, відповідно, курс долара в цій країні повинен бути нижчий.

Недооціненість національних валют найбільш характерна для експортно-орієнтованих країн, до яких належить й Україна.

Нагадаємо, що українська гривня в першому півріччі знецінилася щодо долара США майже на 50%, до 11,82 грн/дол. за офіційним курсом на 30 червня, порівняно з 7,9903 грн/дол. на початок року.