Долар на міжбанку піднявся вже до 12,15 грн

У понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0000, на 12:00 ціни зросли до 11,9900/12,1500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,9215/16,1255, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,1090/16,3280.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3351/0,3393, на 12:00 ціни піднялися до 0,3387/0,3436.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/11,9500. Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,9985/16,0700. Рублевий ринок закрився на рівні 0,3372/0,3396.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.