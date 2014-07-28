Рада ЄС завтра розгляне питання про введення економічних санкцій проти Росії

Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) у вівторок, 29 липня, розгляне пропозиції Європейської комісії щодо застосування до Росії економічних санкцій третьої фази.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу журналістам сказав представник Європейської Комісії Джонатан Тодд.

Він нагадав, що у п’ятницю ввечері була оприлюднена відповідна заява президента ЄК Жозе Мануеля Баррозу, в який він висловив сподівання, що держави-члені ЄС ухвалять пропозиції цього тижня. „Комітет постійних представників обговорить ці пропозиції завтра, у вівторок, 29 липня”, - сказав він.

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Представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майа Косьянчич повідомила, що засідання Комітету постійних представників відбудеться у і другій половині понеділка, щоб продовжити підготовку заходів, запропонованих ЄК в рамках мандату, наданого Радою ЄС минулого вівторка. „Це наш пріоритет. Робота продовжується. Але я не можу говорити про результат цього засідання”, - зазначила вона.

Косьянчич також сказала, що триває також робота над внесенням до списку нових імен, які потраплять під дію санкції на основні нового розширеного правового підґрунтя.

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Як відомо, пропозиції ЄК стосуються всіх чотирьох галузей, які були визначені Європейською Радою, а саме: ринок капіталу, сектори оборони, товарів подвійного використання та чутливих технологій, у тому числі, енергетичний сектор.