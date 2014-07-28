Яценюк збирає позачергове засідання Верховної Ради

Кабінет міністрів України збирає у четвер, 31 липня, позачергове засідання Верховної Ради.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликає депутатів підтримати на позачерговому засіданні ВР законопроекти про підвищення податків та реформування ГТС.

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При цьому голова уряду заявляє, що неприйняття цих законів призведе до зриву програми співробітництва з МВФ та СБ.

Також Кабмін пропонує запровадити тимчасовий військовий збір з фізосіб до 1,5%.

Крім цього, Яценюк пропонує спрямувати додатково на фінансування армії 9,1 млрд грн.