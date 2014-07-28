Уряд хоче виділити армії додатково 9,1 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує зміни в державний бюджет на 2014 рік, якими передбачається виділення 9,1 млрд грн на додаткове фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час брифінгу.

«Ми пропонуємо додаткове фінансування для Збройних сил України та Національної гвардії і всіх задіяних в АТО 9,1 млрд грн», - сказав він.

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