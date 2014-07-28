На відновлення східних регіонів можуть виділити 3,3 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує виділити 3,3 млрд грн на відновлення східних регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час брифінгу.

"Друга стаття витрат - відновлення сходу України. Ми пропонували близько 8 млрд, але після коригування до кінця поточного року ми передбачаємо суму у розмірі 3,3 млрд грн на відновлення знищеної інфраструктури сходу", - повідомив він.

За словами Яценюка, необхідно думати не тільки про схід, не треба забувати про всю Україну.

"Є вся держава, якій також треба допомагати, тому окремо мільярд гривень - на соціально-економічний розвиток регіонів буде в державному бюджеті України", - підкреслив Яценюк.

Він звернув увагу, що, незважаючи на складність економічної ситуації в країні і згортання активності іноземних інвесторів в очікуванні її стабілізації, уряд "знайшов можливість не зменшувати соціальні витрати, не скорочувати фактичні розміри зарплат, не відправляти всіх в неоплачувані відпустки, а залишити колишнім рівень соціального забезпечення".

Як повідомляв УНІАН, 24 і 25 липня Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а), та законопроект про внесення змін до деяких законів щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

Сьогодні, 28 липня, Яценюк заявив, що уряд повторно внесе до Верховної Ради всі законопроекти, які необхідні країні, - щодо змін до державного бюджету і реформування ГТС, і закликає депутатів підтримати їх у четвер, 31 липня.