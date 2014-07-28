Яценюк пропонує ввести 1,5-відсотковий "військовий" податок

Кабінет міністрів України пропонує ввести тимчасовий "військовий" збір з доходів фізичних осіб у розмірі 1,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час брифінгу.

"Щодо ще одного тимчасового податку - це військовий збір у розмірі 1,5% - як додатковий до податку на доходи фізичних осіб", - сказав він.

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Яценюк уточнив, що такий збір, у разі його введення, діятиме до кінця поточного року.

"Це тільки до кінця поточного року. Ці півтора відсотка будуть напряму йти на фінансування Збройних сил", - сказав він.