Яценюк пропонує ввести 1,5-відсотковий "військовий" податок
14:56, 28 липня 2014Фінанси
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Яценюк уточнив, що такий збір з доходів буде діяти до кінця поточного року.
REUTERS
Кабінет міністрів України пропонує ввести тимчасовий "військовий" збір з доходів фізичних осіб у розмірі 1,5%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час брифінгу.
"Щодо ще одного тимчасового податку - це військовий збір у розмірі 1,5% - як додатковий до податку на доходи фізичних осіб", - сказав він.
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Яценюк уточнив, що такий збір, у разі його введення, діятиме до кінця поточного року.
"Це тільки до кінця поточного року. Ці півтора відсотка будуть напряму йти на фінансування Збройних сил", - сказав він.
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