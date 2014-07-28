Яценюк хоче заборонити всі види перевірок, крім фіскальної служби

Кабінет міністрів України пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих, які потребують безпосереднього рішення уряду.

"Що стосується різного роду контролюючих органів, окрім Державної фіскальної служби, у нас є близько 80 різного роду інспекцій, контролюючих інспекцій, установ... які ніяким позитивним чином не впливають на розвиток української економіки. Уряд пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосереднього рішення уряду", - зазначив він.

Яценюк також підкреслив, що на 70% скорочуються витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік та проводити перевірки підприємств контролюючими органами, крім податкової служби,тільки з дозволу уряду або за заявою самого підприємства.

Така ініціатива закріплена в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).