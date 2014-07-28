Щорічно за ПДВ із бюджету крадуть близько 12 млрд гривень – Яценюк

Кабінет міністрів України вносить до парламенту законопроект про введення спеціальних ПДВ-рахунків для боротьби з «податковими ямами», з використанням яких впродовж року з держбюджету викрадається ПДВ на суму близько 12 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу.

Він повідомив, що уряд вживає заходів для боротьби з «податковими ямами».

«До парламенту вноситься законопроект про введення спеціальних ПДВ-рахунків. Оцінно, впродовж року викрадається з держбюджету ПДВ на суму близько 12 млрд грн, і це за найскромнішими підрахунками. Це та модель, яка дасть можливість всім чесним платникам податків як платити ПДВ, так і одержувати відшкодування ПДВ», - сказав Яценюк.

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Нагадаємо, що, за оцінками Міністерства фінансів, держбюджет з березня цього року одержав 13,5 млрд грн у результаті ліквідації «податкових ям».

За оцінками Міндоходів, у 2013 році тіньовий оборот «податкових ям» становив більш як 300 млрд грн, а обсяг недоодержаних бюджетом коштів – близько 50-70 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вносить до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, зі змін до держбюджету і податкового законодавства, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 31 липня.