Росія може втратити від санкцій 100 млрд євро за два роки
17:50, 28 липня 2014Фінанси
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У 2014 році збиток економіки РФ оцінили в 23 млрд євро
Росія може втратити від санкцій 100 млрд євро за два роки / Фото УНІАН
Втрати російської економіки від розширених санкцій ЄС за два роки складуть близько майже 100 млрд євро, повідомляє джерело EUobserver.
У 2014 році збиток економіці РФ оцінили в 23 млрд євро (1,5% ВВП), у 2015 році - до 75 млрд (4,8% ВВП).
Водночас, збитки для економіки ЄС від обмеження доступу до російського ринку будуть такими: 40 млрд євро в 2014 році (0,3% ВВП) і 50 млрд (0,4% ВВП) - у наступному.
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The Economist підрахував, що сумарний збиток від санкцій для російських компаній може становити до трильйона доларів.
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