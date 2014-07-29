Аргентина намагається не допустити дефолту, який загрожує їй

У вівторок до Нью-Йорка прямує делегація міністерства економіки Аргентини, щоб до 30 липня, коли закінчується термін внесення платежів, знайти вихід із тупикової ситуації з кредиторами, які добиваються 100-процентного погашення заборгованості, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В іншому випадку Аргентини чекають технічний дефолт і, як наслідок, посилення інфляції, падіння інвестицій, ділової активності й обмеження доступу до кредитів. Усе це безпосередньо вдарить по кишені простих громадян, які й так болісно переживають різкий ріст цін.

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Наслідки технічного дефолту, що загрожує Аргентині, можуть бути не настільки плачевними, як у 2001 році, коли країна відмовилася погашати борги за облігаціями у розмірі $100 млрд, але, поза тим, досить болючими для економіки, яка й так останнім часом переживає непрості часи.