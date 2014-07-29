Долар на міжбанку піднявся до 12,25 грн

У вівторок, 29 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 12,0500/12,2500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,181/16,4515.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3385/0,3441.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,1000/12,2000.

Ринок євро-гривня закрився котируваннями 16,2580/16,3965.

Рублевий ринок закрився на рівні 0,3418/0,3450.

Нацбанк у понеділок на ринок не виходив.