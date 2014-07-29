Нацбанк обмежив видачу гривні з рахунків до 150 тисяч на добу

Національний банк України встановив обмеження на видачу банками готівкової гривні через каси і банкомати до 150 тис. гривень на добу на одного клієнта з поточних і депозитних рахунків клієнтів.

Про це йдеться у постанові від 28 липня №449, опублікованій на сайті НБУ, якою внесено зміни у положення Нацбанку «Про врегулювання діяльності фінансових установ і проведення валютних операцій».

Нацбанк залишив без змін обмеження для банків з видачі готівкової гривні через каси і банкомати в межах до 150 тис. гривень на добу на одного клієнта.

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Водночас, раніше дія цієї норми не розповсюджувалася на отримання готівки з поточних і депозитних рахунків за умови їх внесення готівкою і в межах внесеної готівкою суми.

Згідно з постановою, відтепер ці обмеження не розповсюджуються лише на видачу готівки на виплату зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (окрім матеріальної допомоги), а також на виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.