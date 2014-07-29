Нацбанк скасував обмеження на перекази валюти за кордон

Національний банк України скасував обмеження на переказ іноземної валюти фізичних осіб за межі України до 15 тис. грн на місяць без підтверджуючих документів і до 150 тис. грн на місяць із підтверджуючими документами.

Про це йдеться в постанові від 28 липня №449, опублікованій на сайті НБУ, якою регулятор вніс зміни до свого положення «Про врегулювання діяльності фінансових установ і проведення валютних операцій».

Згідно з постановою, НБУ скасував норму, що зобов'язує банки здійснювати перекази валюти за дорученням фізосіб за межі України без підтверджуючих документів у межах еквіваленту 15 тис. грн на місяць, а за наявності підтверджуючих документів - у межах 15 тис. грн разово, але не більше 150 тис. грн на місяць.

Цією ж постановою Нацбанк виключив пункт, що дозволяє банкам від свого імені купувати валюту на міжбанківському валютному ринку для повернення коштів за вкладами фізосіб, якщо термін такого повернення настав.

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Також регулятор скасував тимчасово встановлену нульову ставку обов'язкового резервування коштів для банків за договорами про залучення коштів в іноземній валюті від нерезидентів на термін не більше 183 календарних дня.

Постанова набуває чинності з дня її офіційної публікації, тобто, сьогодні, 29 липня.