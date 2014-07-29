ЄС визначиться із введенням економічних санкцій проти Росії сьогодні ввечері

Про це агентству УНІАН у вівторок в Брюсселі повідомив європейський дипломат, говорячи про можливі часові рамки засідання, яке розпочалося о 9.30 в Брюсселі.

"Я очікую, що засідання буде тривати весь день. Питання (санкцій щодо Росії) - не менше. Давайте дочекаємося результатів”, - сказав він.

Як повідомлялося раніше, у вівторок ЄС має ухвалити санкції третьої, економічної фази по відношенню до Росії через її дестабілізуючу роль в Україні.

Виток документу, який був підготовлений Європейською Комісією з відповідними пропозиціями, стався на минулому тижні. Про суть пропозицій написала газета Financial Times. Зокрема, пропонується ввести ембарго на зброю та товари подвійного призначення, проте ця пропозиція виключає вже існуючі контракти. Тобто, Франція виконає контракт, підписаний у 2011 році з продажу Росії двох вертолітних кораблів Містраль на суму 1.2 млрд. євро.

Також документ ЄС пропонує заборонити експорт чутливих технологій у сфері глибоководного буріння, освоєння Арктики і сланцевого видобутку нафти.

Читайте такожОбама і лідери ЄС обговорили наступні дії в зв`язку з ситуацією в УкраїніАле основний фокус санкцій зосереджений на фінансовому секторі з пропозицією заборонити всім в ЄС інвестувати борги, купувати акції чи використовувати аналогічний фінансовий інструмент по відношенню до державних російських банків (банки з більш ніж 50% державної власності), які є найбільшими фінансовими інститутами в країні. Також пропонується заборонити надавати інвестиційні послуги і будь-які послуги у сфері торгів на регульованому ринку або торгівлі на багатосторонній торговельній системі.

Читайте такожМеркель готова пожертвувати відпусткою заради ухвалення санкцій проти РосіїЩо стосується юридичних осіб, то заходи можуть переслідувати російські державні кредитні установи, а також установи з фінансування розвитку. Заборона буде поширюватися як на первинний, так і вторинний ринок нових випущених російських цінних паперів. Але це не буде стосуватися вже існуючих акцій та облігацій.