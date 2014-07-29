МВФ закликав українську владу до продовження реформ

Про це йдеться в заяві МВФ, переданій агентству УНІАН.

За інформацією Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард провела переговори з головою Національного банку України Валерією Гонтаревой та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним 28 липня у Вашингтоні, в ході яких обговорювалися останні політичні події в Україні й зусилля уряду зі здійснення програми економічних реформ у рамках програми стенд-бай із Фондом.

«Керуючий директор закликала уряд до поступового здійснення реформ, зокрема пакета заходів, необхідних для завершення першого огляду в рамках програми за підтримки МВФ», - йдеться в повідомленні Фонду.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердить підсумки роботи оціночної місії Фонду, яка працювала в Києві з 24 червня, й ухвалить рішення про виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. протягом кількох тижнів.

За словами керівника місії Фонду Ніколая Георгієва, Україна загалом виконує всі вимоги МВФ, необхідні для продовження співпраці з Фондом, і місія МВФ досягла взаєморозуміння з українською владою з питань першого перегляду програми «стенд-бай».

Згідно з очікуваннями голови НБУ Валерії Гонтаревої, отримання другого траншу від МВФ можливе до середини серпня.

Нагадаємо, що уряд повторно вносить до парламенту законопроекти щодо реформування газотранспортної системи України, змін до держбюджету й податкового законодавства, й закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту в четвер, 31 липня.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, неприйняття цих законів призведе до нездатності фінансувати українську армію й відновлення сходу України, а також до зриву програми з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.