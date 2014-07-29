Долар на міжбанку встановився на рівні 12,20 грн

У вівторок, 29 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,0500/12,2500, на 12:00 звузився спред до 12,1900/12,2200. На закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 12,1000/12,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1810/16,4515, на 12:00 ціни становили 16,3790/16,4230. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,2505/16,3890.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3385/0,3441, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3416/0,3428. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3384/0,3402.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,1000/12,2000. Ринок євро-гривня закрився котируваннями 16,2580/16,3965. Рублевий ринок закрився на рівні 0,3418/0,3450.

Нацбанк у понеділок на ринок не виходив.