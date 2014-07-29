Сигарети без фільтра можуть подорожчати вдвічі

Відповідно, середня ціна на сигарети без фільтра зросте з 5 до 9 гривень за пачку. Про це йдеться в законопроекті № 4309а, поданому Кабінетом Міністрів до парламенту.

- Даний законопроект містить два негативи. По-перше, це подальше зростання контрабанди сигарет в Україну. За даними компанії TNS, за минулий рік частка нелегального ринку сигарет в нашій країні склала майже 10% і продовжує зростати. Наприклад, дешеві російські сигарети «Донський тютюн» активно завозять в Україну (в т.ч. через зону АТО) і підпільно продають на ринках по всій країні. Різке подорожчання безфільтрових сигарет в Україні дасть додатковий прибуток російським контрабандистам. - прогнозує експерт Інституту законодавства Верховної Ради, професор Валерій Воротін.

Читайте такожВ Україні найдорожчі акцизні марки в Європі - ЗМІ - По-друге, основними споживами безфільтрових сигарет є соціально незахищені верстви населення. Передовсім пенсіонери. За розрахунками економістів, середньостатистичний пенсіонер на тютюнові вироби витрачає зараз до 14% своєї пенсії. Після подорожчання ця частка зросте до 26%. Поряд з різким підвищенням тарифів на комунальні послуги та збільшенням цін на продукти харчування, це може знизити рівень добробуту власне найбідніших верств населення - застерігає В. Воротін.

Експерти також вказують на непослідовність дій уряду в акцизній політиці. Зокрема, даний законопроект з'явився після того, як 24 липня міністр фінансів Олександр Шлапак заявив на засіданні Верховної Ради, що нещодавнє підвищення акцизів призвело до скорочення доходів держбюджету.

- Попереднє підвищення акцизу на пиво, алкоголь і тютюн закінчилося тим, що в цілому, в абсолютних цифрах, податки до державного бюджету скоротилися - заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснює це зниженням виробництва.

- У зв'язку зі зростанням акцизів, з початку року виробництво тютюнових виробів зменшилось десь на 15%, алкогольних напоїв - майже на 20%. Тобто, підвищуючи акцизи, ми не стільки наповнюємо бюджет, скільки насправді стримуємо виробництво - вважає О. Охріменко.

В Україні щорічно виробляється близько 10 млрд. сигарет без фільтра, що складає більше 16% ринку тютюнових виробів України.

Нагадаємо, з 1 липня 2014 акцизи на алкоголь і тютюнові вироби зросли в середньому на 25%.