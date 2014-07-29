Росії прогнозують технічну рецесію за підсумками другого кварталу

Російська економіка може не уникнути рецесії вже за підсумками другого кварталу 2014 року, а дослідження вказують на ризики подальшого уповільнення промвиробництва у другому півріччі, відзначають експерти Вищої школи економіки, передає Рейтер.

"Макростатистика Росстату за червень говорить про те, що за підсумками другого кварталу в Росії може бути зафіксована рецесія. Скорочення споживання населення, посилення спаду у будівництві та гуртовій торгівлі виявилися більш значущими, ніж тимчасове зростання в промисловості", - йдеться в огляді Центру розвитку Вищої школи економіки.

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Минулого тижня Мінекономрозвитку повідомило, що економіка Росії в червні 2014 року скоротилася до травня на 0,2%, проте завдяки гарним весняним місяцях річний приріст ВВП у другому кварталі склав 1,1% проти 0,9% у першому кварталі, а з виключенням сезонності - 0,1% порівняно зі зниженням у першому кварталі на 0,5%. Росстат обіцяє опублікувати попередню оцінку динаміки ВВП РФ за другий квартал 11-12 серпня.

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"Індекс базових видів економічної діяльності, який, так само як і показник ВВП, вказував на приблизно 1,5-процентне зниження економіки в першому кварталі (щодо попереднього кварталу, сезонність усунена), у другому кварталі також показує зниження на 0,3% до першого кварталу, або зростання всього на 0,1% до другого кварталу 2013 року... На цьому тлі прогнозовані міністерством 1,1% зростання ВВП рік до року у другому кварталі нам зараз незрозумілі - складно зрозуміти, за рахунок чого таке зростання можливе", - пишуть експерти Центру розвитку.

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Мінекономіки вказувало на те, що слабка червнева динаміка викликана спадом в обробних галузях, зниженням темпів зростання роздрібної торгівлі та уповільненням експорту нафти і експортних поставок газу, насамперед, до України.

ВШЕ впевнена, що "падати ще є куди" з урахуванням мінливої динаміки експорту нафти і газу на тлі напруженої зовнішньополітичної обстановки, погіршення ситуації на російському автомобільному ринку і ефекту бази минулого року.

"Якщо припустити, що у другому півріччі обсяг промислового виробництва буде залишатися на рівні червня (після сезонного коригування), то на цьому часовому проміжку середній темп зростання рік до року повинен скласти приблизно 0,5% проти 1,5% у першому півріччі (1% у середньому за рік). При цьому ми не впевнені, що промисловість зможе підтримувати навіть червневий рівень випуску - точніше, є серйозні ризики того, що випуск буде нижчим", - йдеться в огляді.

Помічник президента РФ Андрій Білоусов припускав минулого тижня, що економічне зростання до кінця року залишиться на позначці близько 1%.

Офіційний прогноз Мінекономрозвитку на цей рік - зростання на 0,5% порівняно з 1,3% у 2013 році.