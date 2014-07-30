Аргентина продовжує переговори з кредиторами, аби уникнути нового дефолту

Сьогодні закінчується встановлений федеральним суддею США Томасом Грієсою термін, до якого Буенос-Айрес повинен домовитися з власниками дефолтних облігацій, які хочуть отримати за рішенням суду 1,33 млрд доларів, повідомляє Прайм.

Аргентинську делегацію очолив міністр економіки Аксель Кисильоф, що прибув у Нью-Йорк. Як повідомила місцева преса, він запропонував кредиторам, які не прийняли умови реструктуризації і домагаються 100-відсоткового погашення заборгованості, заснувати фонд у розмірі 250 млн доларів. Цей фонд, згідно з ініціативою приватних аргентинських банків, покликаний служити гарантією виконання зобов'язань перед кредиторами. Їм у відповідь запропоновано направити судді Томасу Грієсі клопотання про призупинення розпорядження негайно розрахуватися з ними.

Таким чином Буенос-Айрес розраховує виграти час до 1 січня 2015 року, коли закінчується термін дії одного з положень договору з кредиторами. Воно не дозволяє надавати більш вигідні умови іншим власникам дефолтних облігацій, які не пішли на угоду з урядом. Аргентина передбачає, що порушення цього положення може призвести до нових судових позовів, розмір яких може перевищити 120 млрд доларів.

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У 2005 та 2010 роках Аргентина реструктурувала 93% держборгу на суму 100 млрд доларів. Власникам дефолтних облігацій був запропонований обмін на нові папери з дисконтом близько 70% до первісної вартості. Однак власники решти 7% боргових паперів, що представляють в основному спекулятивні інвестиційні фонди, на списання не погодилися і вимагають 100-відсоткового погашення заборгованості.

Нью-йоркський суддя Грієса став на захист інтересів цих кредиторів і зобов'язав Аргентину виплатити їм 1,33 млрд доларів. Це призвело до загрози технічного дефолту щодо інших кредиторів, оскільки американський суддя постановив, що Буенос-Айрес не повинен здійснювати платежі, поки не розрахується з тими, хто не погодився з умовами реструктуризації. Він також встановив термін до 30 липня, протягом якого Аргентина повинна досягти угоди зі своїми кредиторами, в іншому випадку країна знову зіткнеться з дефолтом.