ЗМІ: Збитки Росії від санкцій можуть досягти $1 трлн

Згідно з оцінками європейських видань Росія через санкції ЄС і США може втратити до 1 трлн доларів.

Європейські експерти видання EUobserver оцінюють ймовірні втрати Росії від європейських санкцій в 23 млрд євро (близько 1 трлн рублів, або 1,5% ВВП) в 2014 році і 75 млрд євро (близько 3,5 трлн руб., або 4,4% ВВП, згідно з бюджетними проектами) у 2015 році, передає РБК.

У той же час журнал The Economist підрахував, що сукупні втрати Росії складуть 1 трлн доларів.

В ЄС оцінюють можливі втрати від санкцій для Європи в 40 млрд євро (0,3% ВВП ЄС) цього року, а в 2015 році - до 50 млрд євро (0,4% ВВП ЄС). Збитки для виробників очікуються у зв'язку з тим, що Росія може вжити заходів у відповідь на санкції, пише EUobserver.

"У будь-якому випадку, санкції, які накладаються на європейському рівні, мають більш відчутний негативний ефект, ніж американські - взаємозв'язок з європейською банківською системою в російської значно вищий. Навіть якщо обмеження поширюються тільки на держбанки, під негативним впливом може опинитися вся російська банківська система, в тому числі і опосередковано - через нестабільність на валютному і фондовому ринках", - вважає провідний кредитний аналітик S&P Ірина Велієва.

Зазначимо також, що за даними Міненерго і Мінпромторгу, 25% обладнання, яке використовують у нафтогазовій галузі, купується російськими компаніями за кордоном. У зв'язку із забороною на постачання обладнання і технологій для нафтової промисловості, видобуток нафти може знизитися на 5-10%, або на 26-52 млн т в рік.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз прийняв рішення про введення санкцій третього рівня проти Росії. Санкції стосуватимуться енергетичного, фінансового секторів і продукції військового та подвійного призначення. ЄС, зокрема, вводить заборону на продаж російськими банками облігацій і акцій нового випуску, також вводиться заборона на їх фінансування.

Крім того, ЄС вводить заборону на імпорт сучасних технологій, які необхідні для буріння в морі, розвідки в Арктиці і «сланцевих» проектів. Також ЄС вводить ембарго на поставки зброї і товарів подвійного призначення.

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США ввели нові економічні санкції проти Росії. Вони стосуються трьох російських банків - "Банку Москви", Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».

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