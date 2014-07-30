Міжбанк відкрився доларом по 12,20 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 12,1000/12,2000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні встановилися на рівні - 16,2175/16,3540 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3390/0,3418 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3403/05 (вівторок - 1,3433/35).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,0500/12,2500, до 12:00 звузився спред до 12,1900/12,2200. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 12,1000/12,2000.