Падіння ВВП України у другому кварталі прискорилося до 4,7%

Падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані.

Нагадаємо, що спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

За інформацією Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з попереднім, першим кварталом, з урахуванням сезонного фактора, також прискорилося - до 2,3%.

За оцінками уряду, спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 3%.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року становило 1,1%, порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2013 року, - 2%.

Діючий держбюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%. В основі змін до держбюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, Європейський банк реконструкції та розвитку - на 7%.