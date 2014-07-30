Мінфін позбавив чотири банки права виплачувати зарплату бюджетникам

Міністерство фінансів України виключило з переліку уповноважених банків для виплати зарплат співробітникам державних бюджетних установ чотири фінустанови, про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення про припинення виконання функцій уповноваженого банку «Південкомбанком», «АвтоКрАЗбанком», «Енергобанком», «Чорноморським банком розвитку і реконструкції» прийнято 28 липня на засіданні конкурсної комісії.

На сьогоднішній день переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, через які може здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, є 76 комерційних банків.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Мінфін обнародував проект наказу, що змінює порядок конкурсного відбору банків для виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Згідно з новим порядком до участі в конкурсі допускаються банки, що належать державі не менше ніж на 75% і статутний капітал яких становить не менш як 10 млрд грн. На думку банкірів, такі зміни обмежують конкуренцію на банківському ринку і є спробою ввести дискримінаційні умови для 99% банків України.

У березні Міністерство фінансів України за результатами конкурсу з визначення уповноважених банків для виплати зарплат співробітникам державних бюджетних установ обрало 80 банків, що діють на території України.