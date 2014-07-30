Росія хоче перетворити окупований Крим у «цивілізований офшор»

Міністерство РФ у справах окупованого Криму (Мынкрим) розробляє план з перетворення півострова в «цивілізований офшор», аби стимулювати розвиток економіки регіону. Умови для бізнесу в Криму будуть такими ж, як на Кіпрі, обіцяє міністр у справах Криму Олег Савельєв, повідомляють «Ведомости».

Повідомляється, що для створення офшору необхідні два елементи - податкові пільги і можливість застосовувати іноземне право. Параметри пільг вже розроблені, а яким чином в окремо взятому регіоні застосовувати неросійське право, залишалося незрозумілим, визнавали чиновники Мінекономрозвитку. Мікрим запевняє, що знайшов вирішення проблеми.

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У виданні зазначають, що були пропозиції реалізувати в Криму концепцію Гонконгу - створити в регіоні окреме право за подобою, наприклад, британського, але це недоцільно, вважає Савельєв. Він пропонує простіший варіант. Зараз Цивільний кодекс (ЦК) дозволяє російським компаніям користуватися іноземним правом, якщо контрагент по угоді або його мажоритарний акціонер - іноземна компанія або продається зарубіжний актив.

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Мінкрим пропонуватиме внести поправки в ЦК, які поширять цю норму не тільки на іноземних резидентів, але й на компанії, зареєстровані в Криму, пояснює Савельєв. У результаті законодавство для резидентів Криму буде максимально комфортним, обіцяє він.

«Такі поправки суперечили б і самому ЦК, і Конституції, яка передбачає єдиний правовий простір для всієї країни», - зазначає голова комітету Держдуми з цивільного, кримінального, арбітражного і процесуального законодавства Павло Крашенинніков.

Якщо дозволяти в повністю російських угодах застосовувати міжнародне приватне право, це може розвалити правову систему країни, побоюється депутат. Він радить авторам ідеї сфокусуватися на певному виді угод і придумати спеціальні механізми для цих випадків.