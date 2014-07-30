Moody's: виплата штрафу ЮКОСу на $50 млрд негативно вплине на кредитоспроможність Росії

Постанова суду, що зобов'язав Росію виплатити акціонерам зруйнованої нафтової компанії ЮКОС понад $50 мільярдів, загрожує кредитного рейтингу Росії, передає Reuters із посиланням на повідомлення рейтингового агентства Moody's.

"Ми розцінюємо цю подію як несприятливу з точки зору кредитоспроможності Росії, оскільки вона є значним непередбаченим зобов'язанням для суверенного позичальника", - йдеться в повідомленні Moody's.

Міжнародний арбітражний суд у Нідерландах у понеділок зобов'язав Росію виплатити $51,57 мільярда компенсації збитків акціонерам ЮКОСу і заявив, що підлеглі Путіну офіційні особи маніпулювали системою правосуддя для банкрутства колись найбільшої нафтової компанії.

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Moody's оцінює боргові зобов'язання Росії на три сходинки вище "сміттєвих" - в інвестиційній частини шкали, на рівні "Baa1", проте у червні знизило прогноз до "негативного".