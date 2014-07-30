Нацбанк заборонив "Банку Перший" залучати кошти фізосіб

Національний банк України заборонив "Банку Перший" (Київ), тому, який входить до групи невеликих, залучати вклади фізичних осіб.

«Згідно з розпорядженням Національного банку, у нас призупинено до 27 грудня деякі активні операції, у тому числі й залучення вкладів», - повідомили УНІАН у контакт-центрі фінустанови.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня "Банк Перший" ввів обмеження на зняття готівки за своїми платіжними картами на рівні 100 гривень на добу.

Крім того, "Банк Перший" обмежив розрахунки платіжними картками в торгово-сервісних мережах сумою 1 тис. грн на добу, а також ввів ліміт на розрахунки картками банку в Інтернеті на рівні 400 гривень на добу.

За словами представника фінустанови, обмеження пов'язані з тимчасовими труднощами банку і правління робить усе можливе для їх подолання.

Довідка УНІАН. «Банк Перший» працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за розмірами активів зао класифікацією НБУ. За даними регулятора, основним акціонером фінустанови є «Банк Грузії», який володіє 18,3950% акцій банку.