Долар на міжбанку зріс до 12,29 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1000/12,2000 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися - 12,1700/12,2500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,1900/12,2900 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,2175/16,3540 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 16,3060/16,4170 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 16,3325/16,4705 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3418 грн/рубль, до 12:00 ціни підвищилися 0,3409/0,3435 грн/рубль. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3419/0,3440 грнрубль.

У Росії курс долар-рубль скоректувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,6445 (-0.0095).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3395/1,3415.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,0500/12,2500, до 12:00 звузився спред до 12,1900/12,2200. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 12,1000/12,2000.