Кабмін знизив показники доходів і видатків бюджету на мільярд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити обсяг дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і видаткової частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Про це йдеться в доопрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрований у парламенті 30 липня (№4308а).

Раніше уряд пропонував збільшити дохідну частину держбюджету на 5,935 млрд грн, видаткову, - на 5,869 млрд грн. Таким чином, зниження запропонованих раніше коригувань у доопрацьованому законопроекті становить близько 1 млрд грн.

Рівень дефіциту держбюджету, як і раніше, пропонується залишити незмінним.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, по дохідній частині уряд пропонує скоротити планові надходження з податку на прибуток підприємств на 2,8 млрд грн, з ПДВ з товарів українського виробництва – на 5,7 млрд грн, з ПДВ з імпортних товарів – на 4,5 млрд грн.

Водночас пропонується збільшити надходження за рахунок доходів фізосіб на 3,3 млрд грн, зниження відшкодування з ПДВ на 1,8 млрд грн, збільшення плати за користування надрами – на 6,2 млрд грн, введення тимчасового військового збору в 1,5% - на 2,9 млрд грн, а також за рахунок включення до дохідної частини допомоги від ЄС на суму 4 млрд грн й екологічного податку на суму 2 млрд грн.

У видатковій частині уряд пропонує скоротити на 70% витрати на утримання контролюючих органів на серпень-грудень, внаслідок чого держбюджет заощадить 582,2 млн. грн. Крім того, пропонується скоротити на 400,1 млн. грн видатки на забезпечення діяльності інших центральних органів виконавчої влади і державних органів, включаючи суди і прокуратуру, а також видатки на оплату праці народних депутатів України на 30,8 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вносить до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, змін до держбюджету і податкового законодавства, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту в четвер, 31 липня.

24 липня Верховна Рада провалила голосування за законопроект про реформування ГТС України, а також про включення до порядку денного змін до Податкового кодексу. В результаті голова Верховної Ради Олександр Турчинов не став вносити до порядку денного законопроект про зміни до держбюджету, назвавши це безглуздим без ухвалення змін в податкове законодавство.

Того ж дня, 24 липня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подав у відставку «у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив». Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.