У Яценюка хочуть збільшити витрати на АТО і відновлення Донбасу вже на 11,9 млрд

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити на 11,938 млрд грн видатки на проведення антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст.

Про це йдеться в доопрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрований у парламенті 30 липня (№4308а).

«Пропонується збільшити видатки на проведення антитерористичної операції, ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій, розміщення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО, а також відновлення об'єктів соціальної сфери, зруйнованих під час військових дій, на 11 937 800 000 грн», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, що в первинному варіанті коригувань до держбюджету уряд пропонував збільшити видатки резервного фонду держбюджету на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня. Разом з тим частина бойовиків зі звільнених міст прорвалися до Донецька і Луганська, й операція із звільнення міст на сході України триває.

На початку липня уряд України оприлюднив свої оцінки попереднього обсягу відновних робіт у Донецькій і Луганській областях, які сягають 8 млрд грн.

Водночас зростають потреби у фінансуванні української армії. Мінфін наприкінці травня повідомив, що на підставі одержаних запитів, потреби армії оцінюються в 12 млрд грн. Станом на 11 липня Мінфін переказав на потреби армії з резервного фонду держбюджету 7,616 млрд грн.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн. для фізичних осіб, розміщення яких продовжується.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і добродійні організації, збираючи кошти і купуючи необхідне оснащення і продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України.