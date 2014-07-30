Уряд хоче підняти поріг держборгу на 21,5%

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і підвищити граничний рівень держборгу до 806,962 млрд грн, що на 21,53% або на 142,953 млрд грн більше за нинішній показник.

Про це йдеться в допрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому в парламенті 30 липня (№4308а).

«Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 806 962 160,6 тис. гривень», - йдеться в законопроекті.

Нагадаємо, що в первинному варіанті коригування держбюджету уряд пропонував підвищити граничний обсяг держборгу до 814,280 млрд грн, що на 22,63% або 150,271 млрд грн більше за нинішній показник.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту, збільшення порогу держборгу обумовлене істотною девальвацією національної валюти і збільшенням обсягу державних запозичень за допомогою випуску ОВДП для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» на 63,272 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол., тоді як у гривнєвому – зросла на 3,01%, або на 21,74 млрд грн, до 743,577 млрд грн.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив дворічну програму кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол. наприкінці квітня. Україна одержала перший транш в обсязі більш як 3 млрд дол. на початку травня.

Відновлення співробітництва з МВФ «розморозило» ряд програм для України з міжнародними фінансовими організаціями, і, за оцінками експертів, загальний обсяг кредитів від міжнародних кредиторів і донорів у 2014 році становитиме близько 13 млрд дол.

Нинішній держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України в 2014 році до 11% ВВП, тоді як державний борг України досягне 60,1% ВВП.