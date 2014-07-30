Кабмін прогнозує значне падіння обсягів експорту та імпорту за підсумками року

Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України в 2014 році на 11,6%, імпорту до України - на 21,1%, у зв'язку з ситуацією на сході країни і погіршенням взаємин з Російською Федерацією.

Про це йдеться в пояснювальній записці до доопрацьованого урядового законопроекту про внесення змін до держбюджету України на 2014 рік, зареєстрованого в парламенті 30 липня (№4308а).

«Враховуючи нинішній стан національної економіки, в т.ч. ситуацію на сході України і взаємовідносини з Російською Федерацією, в 2014 році прогнозується зниження ВВП на 6%; зростання цін на споживчому ринку на 19,5% (грудень до грудня); скорочення реальної середньомісячної заробітної плати працівників - на 6,3%; зростання рівня безробіття до 10,2%; падіння обсягів експорту товарів і послуг - на 11,6%, імпорту - на 21,1%», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року становив 1,307 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом у 1,197 млрд дол. Зокрема імпорт товарів і послуг до України на 19,82%, експорт товарів і послуг з України - на 7,36%.

Останній раз позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксовано за підсумками 2005 року, після чого торговельний баланс залишався дефіцитним.

Експерти називають поліпшення стану зовнішньоторговельного балансу України в першому кварталі тимчасовим явищем під впливом девальвації національної валюти і зниження обсягів закупівлі російського газу.